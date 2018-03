Termoli: ‘MoliSiamo mamme’ e l’Aberghiero insieme per le malattie rare

Ognuno è raro e unico a modo suo. Lo sanno bene gli studenti dell’Alberghiero di Termoli che insieme all’associazione ‘MoliSiamo mamme’ sono stati i protagonisti di un evento organizzato davanti alla chiesa del Sacro Cuore per sensibilizzare l’opinione pubblica al tema delle malattie rare e per mostrare la vicinanza a chi vive in prima persona una simile patologia. Una mattina all’insegna di arte e musica, con gli studenti che hanno realizzato murales e hanno partecipato a una gara di free style e beatbox, riproducendo con la voce i suoni della batteria.

L’evento è culminato in un flash mob, a cui gli studenti insieme ai docenti, hanno partecipato con una coreografia realizzata apposta per l’occasione. Un’iniziativa per sensibilizzare anche le istituzioni e il mondo della ricerca e che è stata possibile grazie all’impegno di coloro che fanno parte dell’associazione ‘MoliSiamo mamme’ che ha effettuato negli ultimi tempi nelle scuole incontri sulla diversità.