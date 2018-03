Termoli: letture in biblioteca per i bimbi dell’asilo di via Catania

Nell’ambito del progetto ‘Fiabe, i bambini nel paese delle meraviglie” gli alunni della scuola dell’infanzia di via Catania di Termoli sono stati ospiti per una mattina della biblioteca comunale, dove Selena Racchi, esperta di libri per bambini, ha catturato la loro attenzione con alcune letture, incuriosendoli con i suoni onomatopeici tipici proprio dei libri per i più piccoli. I bimbi, tra i 3 e 4 anni, per nulla intimoriti hanno partecipato all’iniziativa con grande entusiasmo, partecipando, anche loro, alla pronuncia di quei suoni così divertenti. Per i bimbi è stata anche un’occasione per visitare la biblioteca comunale della città. L’iniziativa è stata organizzata dalle insegnanti della scuola di via Catania.