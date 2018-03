Carlo Veneziale candidato unitario del centrosinistra, Frattura si ritira. “Idea” si sfila da Toma

di GIOVANNI MINICOZZI

Carlo Veneziale, Assessore Regionale uscente della giunta Frattura, è il candidato alla presidenza della Regione di tutto il centrosinistra e rappresenta la sintesi condivisa tra l’attuale Governatore e Molise 2.0 di Roberto Ruta. In sostanza a valle di una sfilza di nomi proposti per ritrovare l’unità della coalizione, tra i quali Laura Venittelli, Antonio Battista, Lorenzo Coia, Corrado Di Niro, Vittorino Facciolla, e con la tenace mediazione di Lorenzo Guerini e Matteo Ricci del PD nazionale, la delegazione di Molise 2.0, composta da Roberto Ruta e Michele Durante, ha dato il via libera a Carlo Veneziale. I retroscena raccontano di un ripensamento negli ultimi minuti da parte della delegazione del PD, composta da Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, nel tentativo di riproporre Paolo Frattura, che evidentemente spingeva in tale direzione, ma dopo una breve sospensione la trattativa è ripresa e il consenso sul Carlo Veneziale è stato unanime. Dunque Roberto Ruta esce di scena e non si candiderà quanto meno alle prossime regionali per sostenere, con tutti i promotori di Molise 2.0, il candidato Carlo Veneziale. Lascia la scena politica, forse in via definitiva, anche Paolo Frattura dopo aver gestito per cinque anni la Regione portandola sull’orlo del baratro produttivo, economico, occupazionale, sociale e morale avvitando se stesso e i suoi amici su giganteschi conflitti di interessi e su altre strane vicende che ora sono al vaglio della Magistratura penale. In questi cinque anni di Governo Frattura gran parte della stampa molisana è stata addomestica dal potere dominante ma Telemolise e altri organi di informazione nazionali hanno fatto il loro dovere raccontando la verità. Oggi siamo fieri e orgogliosi per aver contribuito al ritiro di Frattura dalla scena politica regionale. Quanto a Carlo Veneziale, persona seria e competente, non possiamo ignorare che è stato al fianco di Frattura e ha condiviso tutte le scelte del governatore, anche quelle più negative per la società molisana. Ma tant’è! Dobbiamo segnalare, infine, una notizia dell’ultima ora che riguarda “Idea”, il movimento politico fondato da Gaetano Quagliariello, che si è sfilata dal sostegno a Donato Toma e non presenterà nessuna lista alle prossime regionali. “Nel Molise c’è un clima politico confuso – ha dichiarato Quagliariello – e per questi motivi resteremo fuori dalla competizione elettorale “. Immediata la reazione del coordinatore regionale di Idea Maurizio Tiberio che si è dimesso dal suo incarico. Insomma la situazione si va delineando ma non sono da escludere altre sorprese soprattutto per imposizione delle liste dove la transumanza politica e i cambi di casacca continueranno fino all’ultimo minuto utile. In tal senso circolano già indiscrezioni eclatanti di assessori della Giunta Frattura pronti al salto della quaglia per posizionarsi nel centrodestra di Aldo Patriciello e Donato Toma. Chi vivrà vedrà.