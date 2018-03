Portocannone: banda del buco tenta il colpo alle Poste. Rapina fallita

Tentata rapina da film alle Poste di Portocannone, dove i malviventi hanno provato a entrare nell’ufficio attraverso un buco scavato in una parete del bagno. Il muro è attiguo a un palazzo abbandonato in cui la banda è riuscita a entrare indisturbata. Durante la notte hanno scavato e sono arrivati al bagno e probabilmente da qui, nascosti, attendevano l’apertura delle Poste e quindi degli uffici per effettuare il colpo a sorpresa. Ma a scombinare i piani ci ha pensato la signora delle pulizie che è arrivata intorno alle 6,30 e ha scoperto il buco. La donna ha chiamato subito i carabinieri e i malviventi si sono dati alla fuga. Sul posto per i rilievi anche i vigili del fuoco.