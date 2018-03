Isernia. Tecnologie nella scuola , l’Isis Fermi-Mattei protagonista di un progetto europeo

Ospiti dell’Isis Fermi-Mattei di Isernia, sono arrivati dalla Germania, dall’Estonia, dalla Grecia e dalla Turchia per sperimentare l’impiego di nuovi software da usare nelle scuole. Sono i ragazzi coinvolti in un progetto europeo che ha per obiettivo quello di motivare in maniera più incisiva gli studenti, in modo da ottenere maggiori successi formativi. Le delegazioni delle scuole coinvolte nel progetto sono state accolte a Palazzo San Francesco dal sindaco Giacomo d’Apollonio e dall’assessore alla cultura Eugenio Kniahynicki. Per l’occasione è stata proposta anche l’esibizione del coro Gospel. “L’evento – ha spiegato l’assessore Kniahynicki – è la dimostrazione tangibile della cooperazione tra l’amministrazione e l’istituzione scolastica che da anni è fortemente radicata nel territorio”. Il tutto, come detto, è stato organizzato nell’ambito del progetto europeo Erasmus Plus “Integration of new Technologies into Classroom”, che vede coinvolte, oltre al “Fermi-Mattei” – sono stati organizzati workshop per la formazione di docenti e alunni per spiegare il funzionamento dei software didattici innovativi che saranno usati nelle 4 scuole secondarie di secondo grado provenienti da Germania, Estonia, Grecia e Turchia, oltre che naturalmente nell’istituto del dirigente scolastico Maria Rosaria Vecchiarelli: “Il progetto – si legge in una nota – ha per obiettivo l’impiego di software di ultima generazione nella didattica, al fine di renderla più coinvolgente ed efficace, e grazie ad una maggiore motivazione da parte degli studenti, ottenere maggiori successi formativi. Gli incontri rappresentano un’importante occasione di scambio e confronto tra le scuole coinvolte, in un contesto europeo multiculturale altamente formativo. Docenti e studenti, infatti, opereranno con l’uso delle nuove tecnologie e comunicheranno in lingua inglese”. In questi giorni sono il Fermi-Mattei ha organizzato iniziative volte alla conoscenza e alla promozione del territorio, quali la visita al museo del Paleolitico di Isernia, al Castello Pandone di Venafro e al Borgo di Fornelli.