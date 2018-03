Parte dall’analisi del voto delle ultime Politiche per poi concentrarsi sulle imminenti Regionali Michele Marone, che già da qualche settimana ha ufficializzato la sua candidatura alla presidenza della Regione Molise, appoggiato per il momento da tre liste, numero a quanto pare destinato a crescere. Il risultato dei Cinque Stelle è stato definito da Marone uno “tsunami che ha travolto tutto. La gente si è rotta le scatole e ha voglia di cambiamento e noi come aggregazione popolare e liberale vogliamo frapporre a questo partito della protesta una forza di responsabilità, basata su un programma chiaro e su una proposta politica nuova che vada incontro alle esigenze dei cittadini” ha dichiarato Marone, che va avanti deciso e sempre più convinto, nonostante diversi esponenti del centrodestra lo abbiano chiamato per chiedergli un passo indietro.

L’esponente di Energie per l’Italia dice no alle larghe intese che stanno prendendo piede nelle ultime ore e che “lasciano presagire – ha detto – solo inciuci e accozzaglie, che potrebbero garantire anche una vittoria, ma non certo la governabilità”. E sulla recente convergenza di tutte le forze del centro destra sulla figura del giudice Enzo Di Giacomo per la candidatura alla presidenza della Regione, Marone ha risposto così:”Per rigenerare la politica non ci possiamo affidare al terzo potere dello stato e alla magistratura, significherebbe che ha fallito la democrazia, c’è bisogno che ci sia il sacrificio di politici nuovi per mettere in campo un’azione politica amministrativa che vada incontro alle esigenze della gente con piano straordinario delle infrastrutture con risoluzione dei problemi delle strade e intervento nella sanità ridando efficienza anche alle strutture pubbliche”.