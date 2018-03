Raffica di furti nella notte nei Tabacchi del Basso Molise. Una banda, sembra a bordo di un’Audi, ha fatto irruzione nelle rivendite di San Giuliano di Puglia, Colletorto, Bonefro, Ururi e San Martino in Pensilis, scassinando porte, saracinesche, distributori e portando via sigarette, gratta e vinci, generi alimentari, contanti. Indagano i carabinieri della compagnia di Larino coordinati dal luogotenente Biagio Galletta. In alcuni casi i ladri sono stati ripresi dalle telecamere e i militari li stanno visionando nel tentativo di risalire alla banda. Solo pochi giorni fa un furto identico era stato messo a segno a Guglionesi.