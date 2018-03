Silenzio, si vota. Dalle Politiche atteso un segnale anche per le Regionali del Molise

di PASQUALE DI BELLO

In un venerdì di luna piena, tutti i partiti, movimenti e formazioni in corsa per le elezioni Politiche 2018, hanno chiuso la propria campagna elettorale presso i rispettivi quartier generali di Campobasso e Isernia. Piazze, hotel e sedi di partito sono state affollate da attivisti e militanti per tutto il pomeriggio e la sera. Ciascuno, dal centrosinistra al centrodestra, dai 5 Stelle a Leu passando per tutti gli altri, hanno declamato le ragioni per le quali ciascun elettore dovrebbe scegliere l’uno o l’altro. La legge impone il silenzio e l’astensione da ogni commento. L’unica cosa che si può dire è che per il Molise le elezioni politiche hanno un doppio significato. Da esse non solo si conosceranno i rappresentanti del territorio al Parlamento nazionale ma, dal peso che ciascuno formazione riuscirà ad ottenere, scaturiranno indicazioni precise per le prossime elezioni Regionali del 22 aprile. E’ quello il vero traguardo al quale tutti quanti guardano e a cui tutti, indistintamente, si dedicheranno pancia a terra da lunedì mattina. Intanto si faccia silenzio. In un venerdì di luna piena che solo Warren Zeavon riuscirebbe a descrivere nella sua febbrile inquietudine, tutti hanno parlato, declamato, abbaiato e, in alcuni casi, ululato all’indirizzo del cielo. Adesso vedremo cosa ne ricadrà in terra ad urne aperte.