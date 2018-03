Mafalda: tentano di attraversare il Trigno con la jeep ma restano bloccati, in salvo i tre amici

Tragedia scampata per un pelo ieri sera in territorio di Mafalda, dove tre ragazzi abruzzesi, di Fresagrandinaria, hanno tentato di attraversare il fiume Trigno a bordo di un fuoristrada. Arrivati a metà del percorso sono rimasti bloccati, hanno iniziato a imbarcare acqua e hanno deciso di chiedere aiuto. In attesa dei soccorsi i tre incauti amici sono stati costretti a salire sul tettuccio della jeep per non rischiare di essere risucchiati dall’acqua. I tre alla fine sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco di Termoli in collaborazione con i colleghi di Campobasso, durante un intervento con funi e un gommone, reso molto complicato dalla piena del fiume. Sul posto anche i carabinieri e un’ambulanza del 118.