Sono tornati a farsi sentire gli ex lavoratori dello Zuccherificio chiuso nel dicembre del 2016. «I posti di lavoro persi per sempre sono centinaia tra fissi, stagionali, ditte esterne, autotrasportatori, indotto e mondo agricolo» è ancora una volta la loro amara e dolorosa constatazione. «La fase finale – hanno spiegato – è cominciata nel novembre del 2014, quando fu decisa una cassa integrazione, per 13 settimane, ma nonostante le rassicurazioni dei politici, poi i mesi di lavoro furono pochi e la ripresa solo un miraggio. Quindi la chiusura dello stabilimento dopo trattative che il comitato ex lavoratori dello Zuccherificio ha definito sterili, condotte a livello regionale e nazionali, con i restanti “69” dipendenti in mobilità. «In questi ultimi mesi – hanno detto ancora – abbiamo sentito una serie continua di eventualità ricollocative dietro l’angolo: meccanica pesante, polo logistico, centro scientifico, chimica verde, punto di raccolta agricolo, iraniani, cinesi, riapertura del Carrefour. In aggiunta, poi, I bandi della Regione per favorire le assunzioni: tirocini formativi, bonus assunzioni, autoimpiego, corsi formativi e attività presso i Comuni. Finora, però – è la puntualizzazione del Comitato deglòi ex Lavoratori dello Zuccherificio – nulla di concreto, solo le solite chiacchiere fino alla voce, non confermata, della possibilità di riapertura dell’impianto. La realtà è però un’altra: lentamente si continua a demolire gli impianti, gli ex dipendenti sono in mobilità che per il primo gruppo di loro terminerà tra quattro mesi, per gli altri a dicembre, poi tutti in mezzo ad una strada. tutti senza più nulla. «Per la Regione – è la conclusione dura, critica, degli ex lavoratori – è stato abbastanza facile chiudere una fabbrica partecipata, senza offrire nessuna alternativa concreta a chi ci lavora. In più in quest’ultimo anno e mezzo sono state fatte solo promesse vane che hanno illuso tutti”. Un quadro desolante, una fotografia impietosa