Di neve alla fine se n’è vista poca, ad eccezione dell’Alto Molise. E anche se il freddo continua a farsi sentire, la situazione con il passare delle ore è sensibilmente migliorata. A Isernia e in molti centri della provincia – dopo qualche timidissimo fiocco al mattino – è tornato a farsi vedere anche il sole. Si circola regolarmente su tutte le principali strade della provincia, dove fino alle prime ore del mattino è restato in vigore il divieto di transito ai mezzi pesanti. In tarda mattinata il prefetto di Isernia Fernando Guida lo ha revocato, dopo aver sentito il parere del Comitato operativo per la viabilità. Neanche sulle strade interne si sono registrati disagi. Anche per i Vigili del fuoco è stata una giornata relativamente tranquilla, sono stati contattati solo per trainare qualche auto rimasta in panne. Anche se la situazione è sotto controllo, la Polizia stradale e i Carabinieri raccomandano comunque la massima prudenza, proprio per via del ghiaccio. Il termometro, soprattutto nei centri più in quota, non arriva allo zero. Nelle prime ore di questa mattina, a Prato Gentile di Capracotta, tanto per rendere l’idea, la temperatura ha sfiorato i 13 gradi sotto lo zero. Le scuole sono rimaste chiuse in molti comuni, ma da domani si tornerà in classe.