Insidia ghiaccio, sopralluoghi anche nei villaggi provvisori del cratere sismico

Uno spettacolo della natura ha accompagnato questi giorni di temperature polari anche in Basso Molise. Un immenso stormo di uccelli ha attraversato la zona di Difesa Grande a Termoli richiamando l’attenzione dei residenti e di quanti si trovavano lungo le strade. Uno scenario suggestivo in una giornata di scuole chiuse e di interventi necessari per affrontare l’insidia del ghiaccio. Pericoli sui marciapiedi e in altre zona della città dove sono stati segnalati disagi. Il sindaco, Angelo Sbrocca, ha attivato il Centro Operativo Comunale per fare il punto della situazione e verificare possibili emergenze in collaborazione con la Polizia municipale.

Controlli anche lungo le strade principali e l’autostrada A14 con alcuni tir bloccati sulla Statale 87 all’ingresso del casello di Termoli. Allo stabilimento Fiat Chrysler produzione bloccata in alcune aree e turni per mancanza dei materiali.

Nei Comuni del Basso Molise attivati i piani predisposti dalle amministrazioni. Si monitora e resta sotto controllo la diga di Guardialfiera in attesa dell’acqua che arriverà dopo lo scioglimento della neve a monte. Sopralluoghi anche nei centri del cratere sismico. Questo è il villaggio provvisorio di Bonefro dove il personale del comune, coordinato dal sindaco, Nicola Montagano, e i volontari del servizio civile con il progetto ‘Si può fare anziani’ hanno bussato alla porta degli ultimi residenti per verificare possibili necessità e accompagnare gli ospiti. Anche a Colletorto si verificano le strutture prefabbricate destinate alle scuole di primo grado. Resta l’allerta ghiaccio sul fronte della viabilità in tutta la zona tra collegamenti già dissestati e in diversi tratti privi anche di segnaletica orizzontale.