Campobasso sta tornando alla normalità dopo l’ondata di maltempo che ha portato neve e soprattutto gelo. Il sole che è tornato a splendere sulla città sta sciogliendo il manto nevoso che tuttavia non ha raggiunto i 40 centimetri, mentre resta l’insidia del ghiaccio a causa delle temperature ancora particolarmente basse, soprattutto nelle ore notturne.

Le strade sono completamente libere dalla neve, ancora qualche disagio, in centro, a causa dei marciapiedi in alcuni tratti ghiacciati. Ma dall’amministrazione comunale fanno sapere che nelle prossime ore la situazione si normalizzerà del tutto. In azione i mezzi della Sea e quelli del Comune per liberare le strade dalla neve, oltre a quelli spargisale, al lavoro dall’alba.

Domani riprenderanno le attività didattiche in tutte le scuole delle città, dopo due giorni di sospensione. Il Comune sta provvedendo a far ripulire i parcheggi e le strade che costeggiano gli istituti scolastici in modo da limitare al minimo gli eventuali disagi, domani, quando riapriranno tutte le scuole.

In città, le auto hanno ricominciato a circolare, mentre la gente è tornata a fare shopping per le vie del centro. I ragazzi approfittano del sole e della giornata di vacanza per divertirsi sulla neve, in attesa di tornare tra i banchi di scuola.

Insomma, il tanto temuto Burian, o Buran, a seconda di come lo si voglia chiamare, è arrivato ed è pure passato. Ma per fortuna non ha provocato danni e problemi come era stato previsto in un primo momento. Il maltempo si sta allontanando, lasciando dietro di sé un’aria sicuramente un’aria più pulita e libera dallo smog.

Il peggio, per il momento, sembra essere passato.

amdm