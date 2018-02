Alemanno: ”Il nostro candidato alla presidenza della Regione resta il giudice Di Giacomo”

Gianni Alemanno in Molise negli ultimi giorni di campagna elettorale per le politiche, ma con lo sguardo rivolto alle Regionali.

Il presidente del Movimento Sovranista, dopo un incontro a Venafro e prima di procedere per Campobasso e Termoli, si è fermato a Isernia, ospite del sindacato Acai di Filomena Calenda, dove ha illustrato la politica pensionistica proposta dal Centrodestra che punta alla cancellazione della legge Fornero.

Ma un passaggio sulla politica nazionale e regionale non poteva mancare. A partire dal commento sulla scissione di Storace e dei suoi amici: ”Erano contari a sostenere Parisi per la presidenza del Lazio, mentre noi siamo coerenti con le decisioni prese dal tavolo nazionale del Centrodestra. Un Centrodestra in cui ci sentiamo particolarmente in sintonia con Salvini per le scelte fatte e per la fermezza dimostrata sulle pensioni e sui migranti”.

Per il Molise, invece, barra dritta sul giudice Enzo Di Giacomo e quando gli facciamo notare che si è ritirato da una mischia in cui non si era mai realmente buttato, dice: ”No Enzo Di Giacomo resta la figura più prestigiosa e disponibile per il Centrodestra, una settimana dopo le Politiche, quando tutti convergeremo su di lui, sono convinto che gli faremo cambiare idea”.