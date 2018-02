Onorificenze del Ministero della Difesa per i Carabinieri in servizio alla Compagnia di Larino che si sono distinti per le qualità professionali, militari e morali dimostrate.

Sono state consegnate dal comandante provinciale di Campobasso, il colonnello Marco Bianchi, e dal maggiore Raffaele Iacuzio, comandante della compagnia frentana.

In particolare, si tratta di diplomi per la croce di anzianità di servizio militare assegnati al Maresciallo ALESSANDRO CASALI, Comandante della Stazione Carabinieri di Petrella Tifernina, al brigadiere capo qualifica speciale GIOVANNI MONTANARELLA della Stazione Carabinieri di Rotello, del Vice Brigadiere VINCENZO NARDELLA in servizio a Ururi e dell’appuntato scelto ADRIANO PICECI, addetto al Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Larino.