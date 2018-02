Termoli: Burian blocca anche la Fiat, alcuni reparti fermi per assenza di componenti dei motori

E il maltempo blocca in parte la produzione anche allo stabilimento Fiat di Termoli. La mancanza di alcuni materiali dovuti al blocco dei mezzi pesanti hanno comportato l’annullamento del terzo turno di lunedì 26 febbraio e del primo turno di martedì. L’interruzione riguarda le aree del cambio C 520 e del motore FIRE 16 valvole. Sospeso per la giornata di oggi anche il terzo turno per l’area del Fire motore 16 valvole.Tutto regolare invece per la logistica, lo staff e i presidi.