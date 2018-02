Maxi bando Asrem, sono 70 i lavoratori che rischiano il posto di lavoro

Dopo settimane di silenzio, cominciano a trapelare i numeri del comparto lavorativo legato alla manutenzione degli ospedali e delle strutture sanitarie molisane che rischiano di essere travolti da un bando regionale che affiderà il servizio ad un nuovo gestore. Si tratta di sei aziende e settanta lavoratori. Le ditte interessate sono: Siram, Spinosa, Fursol, Geo impianti, Califel e Omnia costruzioni. I lavoratori sono invece afferenti a tutto il territorio regionale, da Termoli a Venafro per capirci. Ad aver acquisito i dati è stata la CGIL, dopo una lungo braccio di ferro con le strutture burocratiche competenti. Il tema centrale dell’intera vicenda resta quello della sorte dei lavoratori coinvolti, al momento lasciati ad affogare in mare aperto per la mancanza nel bando di una clausola di salvaguardia che ne metta in sicurezza il posto di lavoro.

In realtà sulla vicenda si era impegnato personalmente il presidente Frattura che aveva assicurato una soluzione entro il prossimo 12 marzo, termine di scadenza del bando, ma al momento non si è mossa foglia. A pensare male si fa peccato, dice il vecchio adagio andreottiano, salvo poi aggiungere che inevitabilmente ci si azzecca. Allora non vorremo pensare che la promessa di Frattura sia l’ennesima promessa proferita al vento.

Venti impetuosi, sembrano soffiare anche dalla parti dell’ASREM. La CGIL ha chiesto un incontro anche al direttore generale, Gennaro Sosto, ma tutto tace. Anche in via Petrella il vento spazza via le chiacchiere e le richieste. Quello che invece resta prepotentemente attuale e presente è il gelo che ha preso posto nelle vite dei lavoratori e delle rispettive famiglie. Un freddo mortale che in confronto il ghiaccio siberiano arrivato in queste ore sembra un viaggio ai tropici. Il 12 marzo si avvicina e i lavoratori affiancati dal sindacato promettono di dare battaglia in ogni sede e modo.