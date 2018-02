Niente lezione domani a Termoli, così come anche a Campomarino. Le scuole dei due comuni erano le uniche che oggi erano rimaste aperte. La neve annunciata dagli esperti è arrivata in tarda mattinata anche sulla costa. L’improvvisa nevicata, che subito ha imbiancato strade e tetti delle case, ha creato parecchi disagi alla circolazione con lunghe file di auto. Traffico in tilt e macchine di traverso proprio nell’ora di punta di uscita dalle scuole, con tanti genitori che si sono precipitati per riprendere prima i figli. Di qui la decisione di chiudere le scuole per domani, considerato anche l’annunciato peggioramento del tempo. Dal Comune di Termoli fanno sapere che il Centro operativo comunale è attivo e che sono in azione tre mezzi spazzaneve tra Difesa Grande, Termoli nord e la zona centrale tra via Corsica, via Martiri della Resistenza, via del Molinello e via Asia. Anche due mezzi spargisale battono le strade della città. Per quanto riguarda il resto del Basso Molise e il cratere la neve è caduta già dalla notte di domenica. La circolazione nelle strade provinciali è difficile. A Petacciato il sindaco ha ordinato il divieto di circolazione fino a domani sulla strada chiamata Vaccareccia, che collega la provinciale 110 alla 51 verso la zona industriale del paese. Confermato dalla Prefettura il divieto di circolazione dei mezzi pesanti in tutte le strade extraurbane della Provincia di Campobasso fino alle 24 di martedì. Anche l’ A14 è off limits per i camion. I mezzi spargisale e spazzaneve sono in azione anche qui da diverse ore, possono circolare solo le autovetture. La diga del Liscione è in stato di pre allerta, ma con livelli oltre due metri sotto il limite di allarme “Non c’è nessuna emergenza e c’è un rilascio controllato e graduale di acqua” hanno assicurato da Molise Acque. Collegamenti con le Isole Tremiti sospesi per l’intera giornata di lunedì, anche quasi tutta la flotta di pescherecci è rimasta in porto. Per qualche ora la neve ha attecchito anche sulla spiaggia, con un effetto suggestivo, che però è durato poco. La neve è arrivata sulla costa anche nel vicino Abruzzo, a Vasto e Pescara le scuole sono chiuse anche domani. Bloccato anche l’aeroporto di Pescara dove i voli sono stati cancellati.