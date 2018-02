Termoli: paura a Rio Vivo, frana ancora il costone sopra le case

Iniziano i primi disagi per l’ondata di maltempo che sta colpendo l’intera regione. A Termoli a Rio Vivo è franato ancora il costone già interessato in passato da smottamenti. Dopo le abbondanti piogge delle ultime ore la terra che si trova dietro le case realizzate ai piedi del costone è scesa giù, invadendo cortili e arrivando anche fino alla strada. Tre le famiglie in allerta e che vivono in una delle case. Le altre sono abitate solo d’estate, ma lo stesso in queste ore i proprietari sono arrivati per una prima conta dei danni e per liberare il piano terra dal fango. I residenti sono in allarme e preoccupati anche dalle abbondanti precipitazioni attese per i prossimi giorni. Lo scorso anno, quando le famiglie furono sgomberate, il Comune incaricò un geologo di una perizia e in seguito firmò un’ordinanza di messa in sicurezza del costone, che risulta di proprietà di una famiglia romana.