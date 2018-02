Termoli, Michele Marone annuncia: “Mi candido alla presidenza della Regione”. Già tre liste in appoggio

L’avvocato Michele Marone si candida alla presidenza della Regione Molise. L’annuncio è arrivato durante un incontro con la stampa coinciso con l’inaugurazione della sede elettorale in via XX Settembre a Termoli, già tappezzata di manifesti e slogan. “Ho deciso di scendere in campo per salvare il Molise e la sua autonomia, per riportarlo a essere competitivo sul piano nazionale e internazionale” ha dichiarato. Il coordinatore di Energie per l’Italia, movimento nato intorno a Stefano Parisi, ha annunciato già l’appoggio di tre liste, Energie per il Molise appunto, Azione Civica Molise e Movimento agricolo molisano. Già pronto un programma con cinque punti ben in evidenza, agricoltura, crescita del territorio, sanità, occupazione e poi i progetti “Burocrazia Zero” e “Comunicazione, il Molise che c’è”.