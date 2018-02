In relazione alla previsione di condizioni meteorologiche avverse che interesseranno anche il Molise a partire soprattutto dalla serata di oggi, il Prefetto di Isernia, su conforme parere del Comitato Operativo per la Viabilità, ha disposto il divieto di circolazione dei veicoli e complessi di veicoli commerciali di portata superiore, a pieno carico, a 7,5 tonnellate, a decorrere dalle ore 22,00 del 25 febbraio 2018 e sino alle ore 24,00 del 27 febbraio 2018, su tutta la rete viaria extraurbana della provincia di Isernia, ad eccezione dei veicoli utilizzati per interventi urgenti e di emergenza, per esigenze di soccorso, di protezione civile e di tutela dell’ambiente, di manutenzione stradale e impiegati nei servizi di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti urbani.