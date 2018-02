L’annunciata perturbazione è arrivata portando temperature polari. Il sindaco di Campobasso Antonio Battista ha firmato l’ordinanza con la quale ha disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie, per domani, lunedì 26 febbraio. La decisione in seguito all’aggravarsi delle condizioni del tempo. Attività didattiche sospese per lunedì e martedì all’Università del Molise. Scuole chiuse, sempre per la giornata di domani, lunedì, anche a Torella del Sannio, Cercemaggiore, Ripabottoni, Morrone, Agnone,