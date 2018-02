Impianti sportivi, Tombolini: ecco i nuovi progetti per Venafo

Sono due gli interventi riguardanti Venafro inseriti nella graduatoria, elaborata dalla Regione, riservata all’impiantistica sportiva. Il primo, chiesto e ottenuto dal Comune, prevede la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria del campo di calcio Marchese del Prete, il secondo, voluto dalla Provincia di Isernia, si riferisce a un complesso sportivo in via Capanna, a ridosso della piscina, già di proprietà dell’ente di via Berta. Per il risultato ottenuto ha espresso ampia soddisfazione Fabrizio Tombolini. Nella doppia veste di consigliere comunale con delega allo sport e di consigliere provinciale si è speso molto per condurre in porto i due progetti. Per gli interventi in programma è previsto un investimento complessivo di oltre un milione e mezzo di euro. Le spese dovrebbero essere coperte in parte dalla Regione e in parte dai due enti interessati. La promessa di finanziamento che giunge alla viglia della campagna elettorale è stata tuttavia giudicata sospetta dai più. Tra le varie cose si teme che non vi siano le coperture finanziarie per tutti i progetti approvati. Ma per Tombolini quello compiuto da Provincia di Isernia e Comune di Venafro, rappresenta un importante passo in avanti. Intanto Venafro è in graduatoria – è il suo parere – dopodiché si farà di tutto per far sì che i finanziamenti non vengano cancellati.