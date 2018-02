Pienone per l’assemblea di Ulivo 2.0 che ha scelto il proprio candidato alla Presidenza della Regione. Un mare di gente che ha sfidato i rigori dell’inverno ha eletto per acclamazione Roberto Ruta, senatore uscente del PD. Sarà lui a sfidare Frattura qualora quest’ultimo decidesse di ricandidarsi. Gli altri due candidati alla Presidenza, Angelo Di Stefano e Adele Fraracci, hanno ritirato le proprie candidature in favore di Ruta. Il dato politico della giornata è il divorzio definitivo, e a questo punto ufficiale, tra il popolo del centrosinistra e Paolo di Laura Frattura.