Termoli: è in viaggio verso l’Italia il peschereccio fermato in Croazia. “Stanno tutti bene”

E’ previsto in serata il rientro nel porto di Termoli del peschereccio Nuovo Trenta Carrini rimasto per due giorni in stato di fermo nello scalo croato di Vis. L’imbarcazione, con a bordo quattro persone, era sospettata di aver sconfinato in acque extraterritoriali, durante una battuta di pesca in acque internazionali. Le autorità del luogo hanno accertato che c’è stato uno sconfinamento di circa 36 metri, dovuto probabilmente a un’errata valutazione delle correnti o da condizioni non dipendenti dalla volontà del comandante. All’armatore Basso Cannarsa è stata inflitta una multa di qualche migliaio di euro, che è stata subito pagata per far rilasciare il peschereccio.