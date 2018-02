Un momento di difficoltà economica e la decisione di chiedere un prestito ad alcuni conoscenti: una piccola cifra che nel giro di qualche mese è schizzata a centinaia di migliaia di euro da restituire, con interessi da capogiro. La vita di un imprenditore del Basso Molise trasformata in un inferno. L’ossessione delle rate non saldate, della somma da restituire che saliva sempre di più, fino alle minacce di morte verso i propri familiari. E’ stata questa la molla decisiva che ha spinto l’imprenditore a chiedere aiuto ai carabinieri. Da qui sono partite le indagini dei militari di Larino in collaborazione con quelli di Rotello, coordinati dal comandante Raffaele Iacuzio. La vittima più volte si è recata in caserma per aggiungere ulteriori elementi alla denuncia. Fino alla svolta: tre uomini di origine pugliese sono stati arrestati. Tutti soggetti già conosciuti alle forze dell’ordine, l’accusa per loro è usura ed estorsione. L’indagine però è ancora in corso e una persona al momento risulta latitante. L’ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal Gip del Tribunale di Larino Elena Quaranta, mente l’indagine è stata seguita insieme ai carabinieri dal sostituto procuratore Marianna Meo. L’operazione è stata chiamata ‘Sòrice’, un termine dialettale che significa topo e scelto per indicare l’attacco, l’invasione, l’effetto destabilizzante che prova chi si trova coinvolto in situazioni analoghe. Sull’operazione c’è il massimo riserbo, nessun particolare arriva dagli inquirenti che vogliono prima chiudere il cerchio con la cattura del quarto uomo.