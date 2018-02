Isernia. Alla Provincia confronto diretto tra cittadini e candidati alle Politiche 2018

L’appuntamento con l’incontro promosso dal comitato in difesa delle Province e dell’autonomia del Molise è per giovedì primo marzo a partire dalle 17.30 nella Sala Convegni del palazzo della Provincia di Isernia. L’obiettivo è quello di dare soprattutto ai cittadini l’opportunità di avere un confronto diretto con tutti i candidati alla Camera e al Senato. Alcuni candidati hanno già dato la propria adesione all’iniziativa annunciata nei giorni scorsi sui social; gli altri hanno ancora qualche giorno giorno per decidere. Punto di partenza del confronto sarà proprio quello della difesa degli enti provinciali, ma soprattutto dell’autonomia della Regione, sempre più spesso messa in discussione, ha spiegato il portavoce del comitato e promotore dell’iniziativa, Emilio Izzo: “Potranno portare il proprio contributo, con brevi riflessioni e domande, i rappresentanti dei media e i cittadini tutti. La necessità di un rapporto diretto e schietto, non assecondato a nessun centro politico o casta, viene da più parti richiesto anche in considerazione del fatto che, tante, troppe iniziative di questi giorni, hanno il marchio del “fatto in casa” e quindi poco trasparenti o trasparenti ai soliti noti ed altrettanto poco credibili ai fini della reale situazione del paese e di quello che vorrà essere. Insomma, parlarsi addosso non piace ai cittadini i quali sono stanchi dell’”Io, Io”, preferiscono uno scontro aperto dal quale far emergere possibili verità, ma segnate e marcate dal pubblico in sala. All’iniziativa, anticipata sui social qualche giorno fa, hanno iniziato a dare adesioni alcuni candidati i quali, evidentemente, non temono confronti di sorta e che come garanzia hanno chiesto solo il rispetto al “metterci la faccia” e che quindi, indipendentemente da chi vorrà accettare la sfida, il confronto dovrà avere comunque luogo con chi vorrà esserci”. Le adesioni da parte dei candidati potranno essere inviate all’indirizzo di posta: emilcult@libero.it, alla pagina Facebook di Emilio Izzo o contattando lo stesso Izzo al 347 6402951.