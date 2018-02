di ANNA MARIA DI MATTEO

L’amministrazione comunale di Campobasso si muove in anticipo per essere pronta a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi in seguito all’arrivo dell’ondata di maltempo attesa da domani, domani, e che, secondo gli esperti, si protrarrà fino a giovedì.

La perturbazione di origine siberiana porterà neve e temperature abbondantamente e costantemente sotto lo zero.

In mattinata il sindaco Battista ha convocato il centro di coordinamento neve per mettere a punto gli interventi per fronteggiare i disagi legati alla violenta ondata di maltempo.

All’incontro hanno partecipato tutti i soggetti interessati, tra cui la Sea, dove da domani, a partire dalle 15 saranno attivi sia la sala operativa che il numero verde 800993380 al quale i cittadini potranno rivolgersi solo in caso di necessità o per segnalare situazioni di pericolo.

L’amministrazione invita i cittadini alla collaborazione, assumendo comportamenti responsabili. In particolare, il sindaco invita gli automobilisti a mettersi in viaggio solo con mezzi muniti di catene o penumatic i da neve e di lasciare le auto in sosta in maniera da non intralciare la circolazione e il passaggio di mezzi spartineve, spargisale e quelli di soccorso.

Insomma, anche Campobasso, come il resto delle città italiane, si prepara all’arrivo del Burian.