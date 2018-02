Centrodestra a Termoli: “Il nostro è l’unico programma in grado di cambiare l’Italia”

Flat tax, aumento delle pensioni minime, maggiore sicurezza, controllo dell’immigrazione. Sono solo alcune delle proposte che il centrodestra unito fa al Paese per tornare a governare. A Termoli, in una sala gremita dell’Hotel Meridiano, la coalizione si è presentata con programmi e candidati di tutti i partiti che fanno parte della coalizione: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi con l’Italia. Ad aprire la convention è stato l’europarlamentare azzurro Aldo Patriciello che ha invitato tutti a spingere per il voto, in questi ultimi giorni di campagna elettorale dove il nemico più insidioso è l’astensionismo. Attacchi non sono mancati verso il Movimento 5 Stelle, definito “il partito dei click senza proposte che lancia messaggi in rete privi di contenuti e che non fa confronti”. “Il programma del centrodestra – ha concluso Patriciello – è l’unico che può cambiare l’Italia”. Sulla stessa linea d’onda l’ex governatore Michele Iorio candidato al Senato per il centrodestra sull’uninominale: “Noi non svendiamo la nostra regione all’Abruzzo come sta facendo Frattura” ha affermato.

Convinto che per il Molise e per l’Italia unica proposta vincente sia quella del centrodestra anche Antonio D’Aimmo, candidato al Senato sul plurinominale

In sala è stato trasmesso anche un video messaggio di Silvio Berlusconi che ha sottolineato la grande esperienza e professionalità dei candidati molisani e che l’obiettivo è quello di dare all’Italia un governo stabile e produttivo.