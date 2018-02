di GIOVANNI MINICOZZI

Ormai è ufficiale, le elezioni regionali si svolgeranno il prossimo 22 Aprile. Il Presidente Paolo Frattura ha firmato il relativo decreto e dall’ 8 Marzo i comuni convocheranno i comizi elettorali mentre la presentazione delle liste scadrà il 23 Marzo. L’ex ministro Antonio Di Pietro, escluso dalla candidatura al Parlamento, continua a guardare con interesse alle elezioni regionali, lancia una grande coalizione per salvare il Molise e sponsorizza la candidatura del giudice Enzo Di Giacomo alla Presidenza della Regione. Riportiamo qui di seguito l’intervista esclusiva rilasciata da Antonio Di Pietro a Telemolise e ripresa dall’Ansa.

Che pensa di questa data delle elezioni regionali?

“Meglio tardi che mai. Mi pare che siamo già fuori tempo massimo. La verità è che ancora una volta, a forza di dedicarsi a chi deve fare il Presidente, a chi deve presentarsi, alla fine ha dovuto rinviare anche queste elezioni. Comunque meglio tardi che mai”.

Ufficialmente oggi non risultano candidati Presidenti per le elezioni regionali, lei è sempre impegnato per le elezioni regionali?

“Io per il mio Molise mi sono sempre impegnato, ho cercato sempre di portarlo davanti a tutti, l’ho fatto da Ministro , l’ho fatto da Parlamentare italiano e europeo. Nell’ultima parte della mia vita professionale sono disposto e mi impegnerò nel mio Molise. Quel che vedo in questo periodo non è che non ci sono candidature alla Presidenza del Molise, ma ce ne sono pure troppe, tanto è vero che che le candidature che si erano proposte per unire o il polo di centrodestra o il polo di centrosinistra, io e Di Giacomo, entrambi siamo stati indotti a dover ritirare la nostra candidatura proprio perché si scontravano,si dividevano e noi non abbiamo alcuna intenzione, proprio perché siamo persone serie, di fare i candidati Presidenti per mettere all’interno delle coalizioni uno contro l’altro”.

Lei che pensa del giudice Di Giacomo, sarebbe un buon candidato per la Regione?

Esprimo la mia solidarietà all’ex collega Di Giacomo che anche lui come me è stato indotto a ritirare la propria candidatura vedendo tutto questo litigio all’interno della coalizione. Io credo che in Molise in questo momento ci sarebbe bisogno di fare tabula rasa di tutti ciò che sono capi e capetti, da una parte e dall’altra. Penso che l”idea di trovare un candidato Presidente che trasversalmente metta d’accordo tutte le forze moderate sia l’ideale. In questo senso io credo che il candidato Di Giacomo rappresenta una unitarietà, se lo vogliono, come potevo rappresentarla anche io. In tal senso ho fatto una lettera aperta a tutta la coalizione del centrosinistra, lei ha sentito qualche risposta? Ora voglio vedere chi ce la fa del centrosinistra a vincere le elezioni in Molise!!

È ipotizzabile un’alleanza fra lei e il giudice Di Giacomo?

Mah, se potessimo essere al di sopra delle parti perché no. Certamente io farei un passo indietro nei confronti del collega Di Giacomo perché so che è una persona per bene ma a condizioni che egli possa rappresentare il Molise intero,non una parte contro l’altra. Io sono stufo di sentire parlare di centrodestra e centrosinistra anche perché, diciamo la verità, in Molise ci sono Partiti e personaggi che stanno con un piede in due scarpe, una parte stanno a destra,una parte stanno a sinistra,oggi stanno di qua,oggi stanno di la’. Addirittura e contemporaneamente alle politiche stanno con il centrodestra,alle regionali stanno con il centrosinistra”.

Dunque Antonio Di Pietro è pronto a fare un passo indietro in favore di Enzo Di Giacomo. Di certo la notizia è destinata a fare rumore e a sparigliare le carte in Regione così come è da scommettere il tema Magistrati in politica, riaccenderà anche il dibattito nazionale.