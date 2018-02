Diamo una mano a Socrate, il gigante buono. Ha bisogno urgente di cure veterinarie

Socrate è un gigante buono di 8anni che , dopo una rinuncia di proprietà, è tornato nel Canile di Santo Stefano da cui era stato adottato solo due anni prima. La nostra volontaria che sale in canile lo ha visto sofferente, non ci siamo accontentati di quello che il canile offre ai poveri animali, ma lo abbiamo preso in carico noi associazione , rivolgendoci ad un ambulatorio veterinario privato. La nostra tenacia ci ha permesso di giungere alla consapevolezza che la sua zampa è forse irrimediabilmente compromessa a causa di un brutto male. Chissà da quanto tempo Socrate soffriva in silenzio tra i dimenticati!

Chiediamo per lui: acquisto di farmaci (anche già aperti) ,un aiuto economico per le sue spese veterinarie (ricovero, interventi ecc…) presso la Clinica Veterinaria Molise di Campobasso e soprattutto uno stallo in zona che ci permetta di non riportarlo mai più in canile.

CHIUNQUE VOGLIA DARCI UNA MANO A SOSTENERE LE SPESE VETERINARIE PUÒ EFFETTUARE UN BONIFICO ALLE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE:

IT 34 G 05387 03800 000000559051

Intestato a: ENPA SEZ. DI CAMPOBASSO

causale: per Socrate

CHIUNQUE VOGLIA PARLARE CON NOI OPPURE OFFRIRE STALLO PUO’ CONTATTARE CHIARA 338.7303334