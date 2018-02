Isernia. Appello della Venittelli ai delusi del centrodestra: sostenete il Pd

Le proposte del Pd per il rilancio del Molise e dell’Italia: è stato il tema della conferenza stampa convocata a Isernia da Laura Venittelli, candidata al Senato sul proporzionale. Durante l’incontro, la parlamentare ha chiesto di rinnovare la fiducia all’attuale classe dirigente, che si è impegnata concretamente per la città e per il resto della provincia, attraverso una serie di finanziamenti. Gentiloni – ha aggiunto – ha anche dato un aiuto alle famiglie con un sostegno economico per ogni figlio; mentre per quanto riguarda il bonus da 80 euro si punta a estenderlo anche ai lavoratori autonomi e alle partite Iva. La Venittelli ha lanciato anche un appello ai delusi del centrodestra, invitando i cosiddetti cespugli a sostenere il Pd, forza moderata e riformista: insieme – ha concluso – si possono fare tante cose per il Molise.