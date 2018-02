Iorio replica a Venittelli: “Caduta di stile dettata da nervosismo. Il Pd l’ha destinata a un collegio perdente”

A Laura Venittelli il candidato al senatore di Noi con L’Italia Michele Iorio ha risposto punto per punto. E’ partito evidenziando che vista la disattenzione e l’indifferenza rivolta a Termoli dall’attuale governo regionale, per la deputata Dem sia difficile da accettare quanto da lui dichiarato, cioè che da città bistrattata dal centrosinistra debba tornare a essere perla del Molise.

«Forse – ha detto Iorio entrando nello specifico – qualcuno dovrebbe spiegare a Venittelli cosa sia l’articolo 15 e lei provi a chiedere alle centinaia di aziende che ne hanno usufruito i risultati raggiunti per l’economia molisana. Forse dovrebbe provare a chiedere all’imprenditore Guidotti quali siano i vantaggi per i collegamenti Termoli – Croazia che noi avevamo immaginato anni fa con benefici per l’intero territorio. Progetto bloccato dai ricorsi»

L’ex Governatore si è poi soffermato sulla vicenda Zuccherificio e indotto «che – ha sottolineato – il governo regionale, con l’assenso di quello nazionale, ha fatto di tutto per chiudere». Ha quindi esortato la candidata al Senato del Pd a provare a chiedere agli ex lavoratori se oggi stanno meglio di ieri, o a quelli dell’indotto.

Iorio, facendo riferimento sempre alle parole della Venittelli e alle sue critiche, ha rimarcato che la parlamentare ha dimenticato di citare quanto da lui fatto per Termoli e il Basso Molise, come il 95% della realizzazione dell’Acquedotto molisano centrale che porta l’acqua dal Biferno a tutta quell’area. «Il centrosinistra della Venittelli – ha continuato l’ex Governatore – in cinque anni non è riuscito neppure a finire il restante 5%”. Poi ha ricordato l’esistenza del finanziamento del dragaggio del porto di Termoli, «mentre – ha detto ancora – lo stesso centrosinistra non è riuscito a spostare neppure un granello di sabbia».

Michele Iorio ha ricordato ancora la realizzazione, sempre da parte del centrodestra, negli ospedali pubblici, di servizi diagnostici di alta qualità e l’emodinamica funzionante, mentre le iniziative del Pd sono indirizzate ad accordi di confine con l’Abruzzo per lo smantellamento dell’ospedale. Ha portato altri esempi come l’abbellimento del centro storico di Termoli e del lungomare con finanziamenti del governo regionale di centrodestra; l’affidamento all’università di un immobile regionale per le facoltà di ingegneria e turismo. «Da parte del centrosinistra sono parole – ha Incalzato Iorio – Capisco che la caduta di stile di Laura Venittelli sia dovuta a quel nervosismo tipico di chi ha capito che non sarà eletto al senato perché il suo Pd l’ha destinata ad un collegio perdente. Spero che – ha concluso – anche questo la deputata uscente non voglia addebitarlo a me».