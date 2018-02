Regione, storie di inciuci e clientele. Molise Dati patisce, la PA Digitale gioisce

di GIOVANNI MINICOZZI

Da oltre due mesi i trentacinque dipendenti di Molise Dati, dirigenti compresi, non percepiscono lo stipendio poiché la Regione non eroga i soldi relativi alla convenzione in atto. Una storia tragicomica quella della Molise Dati , società in house della Regione, che con l’avvento di Paolo Frattura è stata, di fatto, svuotata di quasi tutte le competenze esclusive che aveva nella gestione informatica degli uffici e delle aziende pubbliche. In passato Molise Dati è stata un fiore all’occhiello della Regione e chiudeva il bilancio con un attivo di qualche milione di euro che rimetteva puntualmente nel circuito finanziario pubblico. Nell’anno 2014, invece, Paolo Frattura decise di assegnare molte delle competenze in capo a Molise Dati alla PA digitale e alle società private ad essa collegate trasferendo la gestione informatica dei protocolli di tutti gli uffici e delle aziende pubbliche regionali proprio alla PA digitale e tagliando le risorse a Molise Dati. Nel corso degli ultimi due anni il Governatore ha provato ad assegnare alla PA digitale anche la gestione dei Centri Unici di Prenotazione dell’Asrem (i Cupi bloccata però da una sentenza del Tar Molise su ricorso presentato dalla Molise Dati. È andata liscia, invece, l’assegnazione della gestione informatica della Protezione Civile, di Molise Acque e di tutti gli uffici pubblici. In buona sostanza in questi ultimi anni è stata privatizzata Molise Dati e tolto il lavoro ai trentacinque dipendenti nonché ai tredici precari mandati a casa. Parliamo di persone competenti e specializzate nel settore dell’informatica ma, evidentemente, per Frattura non andavano bene. Per fortuna uno dei tredici precari mandato a casa ha trovato lavoro nello stesso settore e sapete dove? Guarda caso proprio con la PA digitale. Naturalmente la convenzione tra Regione e Molise Dati è stata ridotta e i sei milioni e mezzo di euro iniziali sono diventati prima quattro milioni e mezzo e poi meno di tre milioni e cinquecento mila euro. Viceversa la PA digitale e le società ad essa collegate hanno fatto man bassa incrementando il loro fatturato di alcuni milioni di euro per effetto delle crescenti commesse della Regione assegnate all’azienda privata senza neanche uno straccio di gara pubblica.

Peraltro la Regione non trasferisce le risorse dovute a Molise Dati dallo scorso mese di Novembre e, di conseguenza, dirigenti e personale della società in house non percepiscono lo stipendio da circa due mesi.

Dunque la riduzione dei costi tanto sbandierata da Paolo Frattura si è trasformata automaticamente nell’arricchimento dei privati che sono sempre i soliti amici degli amici.

Per noi la vicenda non finisce qui e nei prossimi giorni vi daremo conto, carte alla mano, delle somme erogate dalla Regione alla PA digitale per l’anno 2017.

I molisani hanno il diritto di essere informati e noi lo faremo con obiettività e trasparenza, come sempre.