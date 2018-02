Politiche, Venittelli: “Votare Pd per interessi del Molise”, e accusa Iorio e i Cinque Stelle

Meno di due settimane dal voto, la campagna elettorale entra nel vivo e la prima a innescare scintille è Laura Venittelli, candidata al Senato sul plurinominale per il Partito Democratico. Principale bersaglio delle sue accuse è Michele Iorio, avversario al Senato per il centrodestra, che “in tanti anni di governo – a detta della parlamentare dem – non ha fatto nulla per Termoli” ritenendolo anche responsabile della grave crisi del Molise. La Venittelli ha ricordato poi che tra il 2001 e il 2003 Iorio da senatore non fece una proposta di legge a suo nome e che mantenne il doppio incarico e il doppio stipendio, quando fu eletto poi governatore del Molise. “Queste cose – ha aggiunto – agli elettori bisogna ricordarle”.

Ma bordate Laura Venittelli le riserva anche al Movimento 5 Stelle, definendolo anche questo, in Molise, “figlio dello iorismo”, riferendosi al candidato al Senato Fabrizio Ortis,”figlio del direttore generale della Regione che proprio in epoca di Iorio ha firmato a avallato tutte le sue azioni”.

La Venittelli ha ricordato anche il lavoro svolto nei cinque anni di Governo Pd e i traguardi raggiunti, dalle aree di crisi complesse e semplici, all’istituzione del parco del Matese, dai risarcimenti per le famiglie di San Giuliano di Puglia, alla legge sul demanio per Termoli. “Bisogna continuare a votare Pd per avere a Roma parlamentari che fanno gli interessi del Molise” ha concluso.