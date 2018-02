Isernia. “La fatalità di un istante”, presentato il nuovo romanzo di Denise Lorella Narducci

Denise Lorella Narducci 31 anni, laureata in Scienze della comunicazione, studentessa di Giornalismo all’Università di Valencia, è alla sua seconda esperienza letteraria. Dopo “L’essenziale”, ha infatti pubblicato il romanzo al femminile dal titolo: “La fatalità di un istante”. Il libro, presentato all’auditorium di Isernia, va oltre il racconto della storia d’amore tra due donne: suscita emozioni e curiosità, invita vivere intensamente ogni attimo della propria vita. Al di là delle storie che si intrecciano nel romanzo, ciò che resta è il coraggio di affrontare l’amore tra due donne in una terra in cui è ancora tabù, in una terra in cui il pregiudizio è duro a morire. La presentazione del libro è stata accompagnata dall’esposizione di alcune opere di Carmen Veneziale e dagli intermezzi musicali di Sergio Marchetta.