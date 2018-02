Il Movimento Cristiano Lavoratori, che ha da poco compiuto quarantacinque anni di storia, consolida la sua presenza sul territorio costituendo un’area zonale anche nella provincia di Isernia, dove sono attivi giù due Circoli. Per l’occasione, presso la Sala del Centro Pastorale, è stato organizzato il convegno “Nel Mondo perché Cristiani”. L’evento ha preso spunto dal volume realizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, edito da Vita e Pensiero, è stato scritto a più mani da politologi, sociologi, storici, giuslavoristi, coordinati dal professor Evandro Botto, Direttore del Centro di Ateneo per la Dottrina sociale dell’Università Cattolica. Un percorso storico che ripercorre la storia del Movimento, dalla nascita ad oggi: un viaggio attraverso scenari sociali, culturali e pastorali caratterizzati dall’impegno ‘per il bene comune’. All’incontro è intervenuto, tra gli altri, il Vice Presidente Nazionale, Antonio Di Matteo. Ha concluso i lavori Mons. Camillo Cibotti, Vescovo di Isernia Venafro. “Il Movimento Cristiano Lavoratori – si legge in una nota – intende promuovere l’affermazione dei principi cristiani nella vita, nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione. Esso si colloca nel sociale con proprie posizioni originali, sulla base della dottrina sociale della Chiesa, al fine di concorrere alla formazione delle coscienze, alla soddisfazione delle esigenze spirituali e materiali dei cittadini e allo sviluppo di autentici valori solidaristici e democratici. Secondo questi auspici la Chiesa diocesana di Isernia–Venafro, nell’ascolto attento e accogliente del suo Pastore, il Vescovo Mons. Camillo Cibotti, approva tale iniziativa, augurando un proficuo lavoro a servizio del territorio e piena e sinergica collaborazione con i propri Uffici, in particolare con quello di Pastorale Sociale e del Lavoro. L’esperienza ricalca le tante iniziative presenti in Italia e, per il Molise, quella già attiva da alcuni anni nell’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano e Termoli Larino”. Il Circolo M.C.L. Isernia, da poco inaugurato, ha sede a Isernia in via Senerchia, n. 13. È così strutturato: Presidente e coordinatore dell’area zonale: Luigi Fantini; Vice Presidente: Felice Fiacchino; Segretario/Amministratore: Anna Di Lauro. Contatti: tel./fax 0865.413634, mail mclisernia@gmail.com. All’interno del Circolo sarà presente anche un Centro Servizi alla Persona MCL, tra le attività proposte anche i servizi di Caf e Patronato.