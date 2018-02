Ettore Rosato a Termoli per sostenere Facciolla: “Capaci di garantire stabilità senza promesse inutili”

Una vittoria probabile più che possibile. Vittorino Facciolla ne è c onvinto in queste ultime settimane di campagna elettorale per le politiche del 4 marzo. Una sala affollata all’hotel Meridiano di Termoli e il sostegno di Ettore Rosato, capogruppo uscente alla Camera per il Partito Democratico e padre della nuova legge elettorale. Un’occasione per condividere il programma e l’impegno sul territorio del candidato al Parlamento nel collegio maggioritario di Campobasso. Tra le altre cose, l’esponente del Pd ha commentato così l’investitura a premier, seppure informale, di Paolo Gentiloni da parte di Romano Prodi:

“Noi siamo una squadra unita, qui in Molise come a livello nazionale, e per fortuna abbiamo un bel gruppo dirigente da poter schierare. Ci presentiamo con la capacità di dire le cose che servono a questo Paese e con la capacità di garantire stabilità e soprattutto di non fare promesse inutili, ma di assicurare che ci impegneremo per l’Italia”.

E in merito alla legge elettorale e alle critiche in tema di governabilità, non ultimo il duro commento a Larino da parte di Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle, Ettore Rosato ha aggiunto: “Oggi questa legge elettorale che abbiamo presenta una buona quota di maggioritario, consente agli elettori di scegliere nei collegi i candidati migliori, e non ci presentiamo con personalità forti, capaci, in grado di rappresentare i temi del Molise. Mi sembra invece che il M5S si presenti con una lista carichi carica di problemi, carica di personalità equivoche. Noi presentiamo persone perbene che hanno la voglia di rappresentare al meglio il loro territorio”.

In sala amministratori regionali, gli altri candidati della coalizione di centrosinistra, sindaci e numerosi cittadini. Un dibattito aperto sui temi della campagna elettorale per condividere un percorso di iniziative. Vittorino Facciolla, vicepresidente della Giunta regionale, è pronto per la sfida del 4 marzo: “ Ormai siamo giunti quasi alla fine di questa campagna elettorale, mancano 15 giorni e devo dire che il consenso cresce. Cresce sulla persona, sui temi, sulla territorialità e sulla capacità in qualche modo di saper coniugare le esigenze del territorio alla rappresentanza dello Stato. Io sono convinto che faremo molto bene. Questi giorni che mancano saranno molto impegnativi, perché questa è una campagna elettorale molto particolare. Io sono candidato sul uninominale, e sull’uninominale sostanzialmente si sceglie il sindaco del collegio, colui che meglio degli altri può rappresentare il territorio. I temi del territorio dovranno essere spinti in maniera esaustiva e dovranno marcare la differenza tra la qualità dei candidati che sono in campo”.