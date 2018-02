Carnevale larinese, riuscita la 43esima edizione. Premiati l’impegno e il livello di qualitÃ  dei carri di cartapesta

Il rinvio di una settimana non ha fermato l’entusiasmo sprigionato dalla sfilata del carnevale larinese. I giganti di cartapesta hanno richiamato presenze anche da fuori regioni confermando, ancora una volta, il livello e la qualità dei carri realizzati con grande impegno e passione dai gruppi.

La consapevolezza di condividere una manifestazione che supera i confini regionali e riesce a imporsi come un punto di riferimento sull’intero territorio. Quest’anno sono stati quattro i carri protagonisti dell’evento e ispirati ad allegorie dedicate a temi di grande attualità. La giuria, selezionata dalla Fondazione Molise Cultura, ha assegnato il primo premio al carro ‘Tempi moderni’ del gruppo ‘I gatti randagi, Modellarte e Briganti’ che, in sostanza, ha raccontato la precarietà giovanile, la mancanza di lavoro e una pensione sempre più lontana offrendo uno specchio della società attuale. Al secondo posto ‘Nell’occhio del mirino’ del gruppo ‘Iwajunciell’ ispirato al tema del terrorismo internazionale e agli eventi che hanno sconvolto tanti Paesi del mondo con l’auspicio di diffondere un messaggio di pace universale. Terza posizione per ‘La cultura che conquista’ del gruppo Larinelli con riferimento alla bellezza del Molise, a luoghi ricchi di storia, alle tradizioni e a tanto da promuovere e non abbandonare. Quarto posto per il carro del gruppo ‘I selvaggi’ con meno si vede, meno si sente, meno si sa e meglio si sta’ e una politica di tante parole e niente fatti al centro dell’allegoria. Stessa classifica anche per le coreografie dei balletti di accompagnamento ai carri tra costumi molto originali e pieni di colori. Competizioni a parte, quello del carnevale larinese, quest’anno giunto alla 43esima edizione, è un progetto che vuole andare avanti e richiede un coinvolgimento dell’intera comunità per condividere un percorso di promozione territoriale. Sacrificio, impegno, creatività ed esperienza per realizzare i grandi carri e mantenere questa tradizione con entusiasmo e lungimiranza. Merito a tutti i partecipanti che sono riusciti a stupire tra tecniche costruttive, effetti speciali e allegorie. Le congratulazioni da parte del Comune e della Pro loco prima di dare appuntamento alla prossima edizione.