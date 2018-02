Anziano di 84 anni trovato senza vita in fondo a un pozzo nelle campagne tra Termoli e Petacciato

Indagini in corso per fare chiarezza sulla morte di un uomo di 84 anni trovato senza vita in fondo a un pozzo di circa sette metri nelle campagne tra Termoli e Petacciato. A dare l’allarme è stato un parente ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Sul posto il 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli che hanno recuperato il corpo ed effettuato gli accertamenti. L’84enne era nato a Petacciato ma residente nella città adriatica.