Nessuno nutre ambizioni personali, ma tutti si stanno impegnando al massimo per raggiungere l’obiettivo comune: riportare la sinistra vera in parlamento e rimettere al centro di ogni discorso i lavoratori e la tutela dei loro diritti, è stato detto durante un incontro pubblico organizzato a Isernia da “Potere al popolo”. Per Rossella Griselli, candidata alla Camera sull’uninominale di Isernia, l’obiettivo del 3% – la soglia minima per entrare in Parlamento – sarà raggiunto senza problemi. Ma questo – ha aggiunto – è solo l’inizio di un percorso. Che non si esaurirà di certo con le elezioni del 4 marzo. Durante l’incontro di scena alla sala gialla della provincia si è parlato soprattutto di programmi. Oltre che sulla tutela dei diritti dei lavoratori si punta molto sulla difesa della sanità pubblica e sulla scuola, ha sottolineato Cinzia Di Pentima, candidata al Senato sul proporzionale. Si punta in particolare alla difesa dell’articolo 18 e all’abolizione della legge Fornero. Mentre per quanto riguarda la sanità Potere al Popolo propone l’abolizione del ticket. Chi vuole fare sanità privata – ha commentato Di Pentima – deve farla con i soldi propri.