Autopsia sul corpo della donna trovata morta sul lungomare di Termoli. Le indagini continuano

Ci sono novità sul caso della donna abruzzese di 55 anni trovata morta sul lungomare di Termoli dopo quattro giorni dalla scomparsa.

La polizia ha ritrovato nella zona del porto canale di Pescara la Renault Clio rossa che Annamaria Tabellione aveva usato per allontanarsi da casa.

Intanto, nel pomeriggio è stata effettuata all’ospedale di Termoli l’autopsia sul corpo della 55enne.

L’esame farà chiarezza sulle cause della morte: i risultati saranno consegnati entro 90 giorni. Dalla prima ricognizione effettuata in precedenza non erano emersi segni di violenza e ora bisognerà capire come la donna sia finita in acqua e poi trascinata dalla corrente fino alla costa molisana. Per queste ragioni si verificano anche i filmati delle telecamere presenti nella zona.

Due le inchieste aperte: una dalla Procura di Pescara e l’altra da quella di Larino.