Termoli: ritrovato un cadavere sulla spiaggia, potebbe essere di una donna scomparsa nel pescarese

Macabro ritrovamento sulla spiaggia nord di Termoli dove è stato rinvenuto il cadavere di una donna vicino alla riva tra il lido La Lampara e la Stella Marina. A lanciare l’allarme è stato un passante che ha notato la sagoma, immobile, sulla battigia. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto e la polizia e immediatamente la scientifica. Il cadavere è stato trascinato a riva dalle correnti ed è probabile che si trovasse in acqua da non molto, visto che era intatto. Si tratta di una donna bionda, con indosso un giubotto, dei jeans e un paio di stivaletti. Una descrizione che combacia perfettamente con quella di una donna scomparsa solo quattro giorni fa nel pescarese, ma gli inquirenti per il momento ancora non confermano. Potrebbe trattarsi di Annamaria Tabellione, 55 anni, di Musellaro di Bolognano un piccolo centro della provincia di Pescara. E’ scomparsa da casa da venerdì notte, quando intorno alle 4,30 ha preso il cellulare, la borsa e alcuni effetti personali ed è andata via con la sua auto una Renault Clio rossa. Da allora, però, il cellulare risulta spento e la vettura non è stata ancora ritrovata. Il marito e i due figli hanno chiesto aiuto anche alla redazione di Chi l’ha Visto che sul proprio sito già aveva inserito la donna nella sezione ‘Scomparsi’. Da una prima ricognizione non ci sarebbero segni di violenza sul corpo della vittima. Le indagini proseguono e la polizia di Termoli è in contatto con quella di Pescara per capire se si tratta davvero di Annamaria.