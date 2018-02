Venafro. Tasso alcolico 5 volte superiore al massimo consentito, denunciato 40enne

E’ stato sorpreso alla guida della propria auto mentre percorreva una strada periferica del comune di Venafro, si tratta di un 40enne del luogo, il quale manifestava chiari segni di alterazione psicofisica, che avrebbero potuto determinare un grave pericolo per la circolazione stradale. Il provvidenziale intervento dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, ha consentito di bloccare il guidatore, il quale è risultato avere un tasso alcolemico superiore di oltre cinque volte il limite previsto dalla normativa vigente. Nei suoi confronti è scattata un denuncia per guida in stato di ebrezza alcolica, il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo.

Continuano in maniera serrata i controlli messi in atto dai Carabinieri della Compagnia di Agnone, che già nei giorni scorsi avevano eseguito con positivi risultati un servizio antidroga nei pressi degli Istituti scolastici ubicati nel territorio alto molisano. Questa volta a finire nella rete dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, è stato un 30enne del luogo, il quale è stato trovato in possesso di un involucro contenente alcune dosi di marijuana, per un peso complessivo di oltre venti grammi, occultato all’interno di una delle scarpe che indossava. Inoltre i Carabinieri hanno proseguito con una perquisizione dell’abitazione del 30enne, nel corso della quale è stato rinvenuto un fucile calibro 12, illegalmente detenuto. Sia la droga che l’arma sono stati sottoposti a sequestro, mentre il giovane è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione illegale di sostanze stupefacenti ed armi.