Si sono presentati nel corso di una conferenza stampa i candidati della lista Civica Popolare Lorenzin. Raggruppamento che è parte integrante della coalizione di Centrosinistra e che, sotto la propria sigla, raccoglie pezzi sparsi e pezzetti di quell’area politica: Italia dei Valori, Centristi per l’Europa, Unione, L’Italia è popolare, Alternativa Popolare. In posizione di partenza con la Lorenzin il Molise schiera: Salvatore Colagiovanni e Giovanna Palermo Di Meo, entrambi candidati alla Camera plurinominale e, sempre al plurinominale ma questa volta per il Senato, Alfredo D’Ambrosio. Al centro dell’agenda politica dei protagonisti, il tema del sociale e le principali risposte da fornire sul fronte delle famiglie e dell’assistenza sanitaria.

A fare da apripista ai candidati sono stati l’assessore Regionale ai Trasporti, Pierpaolo Nagni e il consigliere regionale delegato allo sport, Carmelo Parpiglia. Entrambi, nei loro interventi, hanno rivendicato il lavoro svolto in cinque anni di amministrazione Frattura. Presenti all’incontro, anche gli altri candidati del centrosinistra nei vari collegi: Enrico Colavita, Vittorino Facciolla, Maria Teresa D’Achille.