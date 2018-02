Nell’ambito di alcune operazioni portate a termine dai Carabinieri nella zona del Venafrano, quattro persone sono state denunciate alla competente Autorità Giudiziaria per furto aggravato. Il caso più singolare è stato scoperto dai Carabinieri della Stazione di Castel San Vincenzo, i quali hanno denunciato un uomo che dopo aver realizzato un allaccio abusivo attraverso un sofisticato impianto di collegamento, asportava dalla rete idrica pubblica, acqua potabile per rifornire l’azienda agricola di famiglia. L’impianto è stato sottoposto a sequestro. I Carabinieri della Stazione di Filignano invece hanno denunciato un allevatore, che alcuni giorni orsono da un fondo privato ha asportato oltre 500 quintali di legna, caricandola su un veicolo di sua proprietà. I Militari sono arrivati alla sua identificazione grazie ad alcune testimonianze raccolte sul luogo del furto. Infine a Venafro i Militari della locale Stazione, grazie ad alcune testimonianze e all’esito di un’individuazione mediante foto segnaletiche, hanno denunciato due pregiudicati, uno di origine Laziale e uno di origine Campana, rispettivamente per furto e ricettazione di accumulatori per veicoli, asportati nel dicembre scorso all’interno di un’autofficina.

E non si ferma l’azione di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel zone più sensibili del centro Isernino. I Carabinieri della locale Stazione, infatti durante un controllo eseguito nei pressi del monumento ai caduti, ubicato nel parco della Rimembranza, a poche decine di metri dal tribunale di Isernia, hanno fermato un giovane di origine nordafricana, che si aggirava con fare sospetto. Per questo motivo i Militari hanno voluto approfondire il controllo, accompagnando in Caserma lo straniero che è stato sottoposto ad un’accurata perquisizione personale. All’interno degli slip aveva occultato quattro involucri contenenti sostanze stupefacenti del tipo marijuana, mentre nelle tasche dei pantaloni è stata rinvenuta una somma contante pari a circa 80 euro, verosimilmente provento di attività illecita. Infatti il giovane è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, contestualmente i Carabinieri hanno proceduto sia al sequestro della droga che a quello del denaro contante. Ulteriori indagini sono in corso al fine di accertare il canale di rifornimento dello stupefacente e a chi erano destinate le dosi recuperate.