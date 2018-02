“Il Molise visto da Michele Iorio”: questo il tema del confronto tra il candidato al Senato di noi con l’Italia e i giornalisti organizzato dall’associazione culturale ‘Libero Pensiero’ – presieduta da Domenico Mancini – alla sala conferenze di Cifolelli Edilizia, nell’area Pip di Miranda. Parlando delle elezioni Politiche, Iorio si è detto fiducioso: a suo avviso il centrodestra andrà benissimo sia a Isernia sia a Campobasso, sia alla Camera sia al Senato. Poi si è andati dritti al tema dell’incontro. Il candidato di Noi con l’Italia il Molise lo vede così: “Lo vedo malissimo, in tutti i sensi e in tutti i settori. C’era sicuramente bisogno di fare delle ristrutturazioni, dei cambiamenti, ma doveva essere fatto con un’ottica diversa, bisognava programmare meglio. Si è tagliato l’esistente sostituendolo con nulla. Questo è accaduto in tutti i settori e in special modo nelle infrastrutture. Abbiamo perso l’occasione dell’autostrada. Che credo gridi vendetta. È stato un errore grossolano di questa giunta regionale e di chi l’appoggia” Durante il dibattito – moderato dal collega Enzo Di Gaetano – il discorso è inevitabilmente scivolato anche sulle candidature alle Regionali. Ma per Iorio non è questo il momento di fare le scelte: “Siamo impegnati in una difficile campagna elettorale per vincere le elezioni Politiche a livello nazionale e quindi a livello regionale. Hanno voluto separare le elezioni Regionali, per cui quando si parlerà di Regione vedremo quale sarà la soluzione migliore che il centrodestra rappresenterà. Una parte della coalizione può avere le sue. E c’è un’altra parte che ha altre idee. Si può trovare una soluzione, così come è stato fatto con le Politiche. Possiamo trovare l’unità anche alle Regionali. Quindi nessuna decisione già presa”. E a chi ha detto che diversi esponenti del centrodestra vedono bene il giudice Enzo di Giacomo alla guida del centrodestra, Iorio ha risposto così: “Non dico né sì né no. Dopo le lezioni Politiche si faranno le valutazioni. Nessuna anticipazione. E credo che questa sia la presa di posizione, che io sappia, dell’intero centrodestra, perlomeno quello rappresentato dai partiti nazionali. Poi si si vedrà. Non c’è da escludere nessuna ipotesi”.