Incidente nel pomeriggio lungo la Tangenziale di Termoli all’altezza dello svincolo di Difesa Grande. Per cause da accertare si sono scontrati uno scooter e un furgone. Il giovane in sella alla moto è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Timoteo di Termoli in codice rosso. I medici del Pronto Soccorso l’hanno sottoposto agli accertamenti per accertare la gravità dell’impatto. Sul posto 118, Misericordia, Carabinieri e Anas.