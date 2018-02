Larino, tutto pronto per la grande sfilata di carnevale con i carri giganti di cartapesta

La passione, l’impegno e il sacrifico che per mesi coinvolgono tanti giovani, consapevoli di realizzare dei giganti di cartapesta che ogni anno stupiscono e richiamano migliaia di visitatori a Larino. Solo chi, giorno e notte, mente e braccia, è capace di allestire dei carri alti diversi metri, valorizzando la maestosità delle figure e la qualità consolidata di anno in anno. Un evento unico, giunto alla quarantatreesima edizione e in programma sabato 10 e domenica 11 febbraio 2018 . Ultimi preparativi e grande attesa per il carnevale larinese presentato nella sala della biblioteca comunale dal vicesindaco, Assunta D’Ermes e dall’assessore Stefano Vitulli insieme ai rappresentanti dei gruppi impegnati nei giorni decisivi prima della sfilata. Nell’occasione sono stati presentati anche i bozzetti e i temi dei carri con allegorie che spaziano in vari settori: il lavoro, il patrimonio Molise poco valorizzato, la politica tra annunci e pochi fatti ma anche il terrorismo. Temi impressi nei personaggi realizzati dai vari gruppi: I selvaggi, i wuagliunciell, i gatti randagi con i briganti e modellarte e larinelli. Solo un assaggio dell’imponenza delle macchine allegoriche curate in ogni dettaglio e cariche anche di realismo ed effetti speciali. Quattro carri, accompagnati dai balletti con spettacolari coreografie. Il programma parte venerdì 9 febbraio con il torneo per la categoria pulcini a cura della scuola calcio Larino. Sabato al mattino la visita al museo civico e alla mostra permanente del carnevale a cura della Pro loco. Nel pomeriggio, da piazza del Popolo, il via alla sfilata con la riconsegna del trofeo Larinella alla città di Larino. I grandi carri si potranno visitare anche domenica mattina e, a seguire, ci sarà la sfilata con la premiazione e la festa in piazza fino a mezzanotte. Martedì 13 febbraio alle 18.30, nella sala del cinema teatro Risorgimento, i premi alle maschere partecipanti al carnevale larinese: singola adulti e bambini, maschera di gruppo con una mostra fotografica delle edizioni precedenti. Intanto, il conto alla rovescia è iniziato.