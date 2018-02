Larino, rischio maltempo: sfilata dei carri rinviata al 17 e 18 febbraio

Visto l’ultimo bollettino di vigila nza emesso pochi minuti fa dalla Protezione Civile del Molise, che per la giornata di domani – sabato 10 febbraio – prevede la possibilità di cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di precipitazioni da isolate a prevalente carattere di rovescio o temporale e venti moderati con rinforzi lungo la costa, nel corso della riunione indetta questa mattina a Palazzo Ducale, è stato deciso di annullare le date del 10 e 11 febbraio relative al Carn

evale Larinese e di rinviare la manifestazione al prossimo weekend, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno.

Rinviata anche la premiazione delle maschere partecipanti al Carnevale, prevista per martedì 13 febbraio al Teatro Risorgimento.

Alla base della decisione assunta dai rappresentanti dei gruppi costruttori, di concerto con l’Amministrazione comunale, le imprescindibili ragioni di sicurezza che, allo stato delle previsioni meteo, non potrebbero essere garantite in caso di temporali e vento forte.

Resta invece invariato l’appuntamento con il Torneo di Calcio “Coppa Carnevale 2018”, in programma oggi pomeriggio, dalle ore 17,30 nella Palestra del quartiere Santa Chiara